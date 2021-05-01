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06:02, 01 мая 2021

14 часов продолжался обыск в офисе правозащитной организации «Команда 29» в Петербурге

Полиция вынесла оттуда коробки, предположительно, с техникой и документами, сообщает «МБХ медиа» в телеграмм-канале. Ранее Бассманный суд Москвы избрал руководителю этого объединения адвокату Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили общаться со свидетелями по его делу за исключением родственников, пользоваться интернетом и мобильной связью. До этого его допросили в Следственном комитете.

Как сказал перед началом допроса сам Павлов, его обвиняют в разглашении материалов расследования в отношении журналиста Ивана Сафронова. Иван Павлов считает происходящее местью за его принципиальную позицию по ряду дел, расследуемых ФСБ. В частности, он представляет интересы соратников Алексея Навального, структуры которого столичная прокуратура обвиняет в экстремизме.

Уголовное дело против Павлова возбудили по материалам ФСБ. При чем разработка шла на самом верху силового ведомства. Об этом рассказал «Эху Москвы» адвокат правозащитного проекта «Команда 29» Евгений Смирнов.

Группа известных адвокатов опубликовала открытое письмо в поддержку коллеги. Авторы обращения считают, что задержание адвоката связано с профессиональной деятельностью и называют это «актом запугивания».



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