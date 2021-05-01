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05:11, 01 мая 2021

NASA приостановило контракт с компанией SpaceX стоимостью около 3 миллиардов долларов в рамках лунной программы

NASA приостановило контракт с американской компанией SpaceX стоимостью около 3 миллиардов долларов на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает CNBC.
Другие участники тендера (компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics) опротестовали решение отдать постройку модуля компании Илона Маска. Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, до тех пор, пока Главное контрольное управление США не рассмотрит все тяжбы. Как отмечает издание, урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.
SpaceX получила контракт в рамках программы «Артемида», которую финансирует правительство США. Первый этап программы намечен на 2021 год. Саму высадку на Луну NASA запланировало на 2024 год. Россия участвовать в совместной с США лунной программе отказалась.


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