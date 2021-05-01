Президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд из Индии. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в этой стране. С 4 мая въехать в Соединенные Штаты не смогут иностранцы, которые посещали Индию за последние 14 дней, сообщает пресс-служба Белого дома. Новые правила не затронут американских граждан и членов их семей, которые возвращаются на родину. За последнюю неделю на Индию приходится более одной трети новых случаев заболевания в мире. Ежедневно там регистрируют в среднем более 300 тысяч новых случаев COVID-19.
2021-05-01T05:09:29+03:00
2021-05-01T05:09:29+03:00
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05:09, 01 мая 2021
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