Президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд из Индии. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в этой стране. С 4 мая въехать в Соединенные Штаты не смогут иностранцы, которые посещали Индию за последние 14 дней, сообщает пресс-служба Белого дома. Новые правила не затронут американских граждан и членов их семей, которые возвращаются на родину. За последнюю неделю на Индию приходится более одной трети новых случаев заболевания в мире. Ежедневно там регистрируют в среднем более 300 тысяч новых случаев COVID-19.