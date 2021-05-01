Президент Владимир Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для государственных и муниципальных служащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Запрет распространяется на должности, подразумевающие оформление допуска к гостайне. Кроме того, уточняются нормы, обязывающие сотрудников госорганов или органов местного самоуправления извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней. Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Ограничения не распространяются на жителей Крыма, которые не имеют возможности оформить отказ от украинского гражданства.