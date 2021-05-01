Басманный суд избрал адвокату «Команды 29» Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий

Басманный суд избрал адвокату правозащитной организации «Команда 29» Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи, включая интернет. Помимо этого, его обязали по требованию самостоятельно приезжать к следователю и в суд. Павлов заявил, что из-за ограничений он не сможет выполнять свои обязанности как адвокат. Он назвал это «неприкрытым ограничением профессиональной деятельности». Защита собирается обжаловать решение суда.

Павлова задержали накануне в Москве по обвинению в разглашении тайны предварительного следствия. У него, а также в квартире его жены в Петербурге и в офисе «Команды 29» прошли обыски. По словам его защиты, Павлову вменяют передачу в газету «Ведомости» постановления о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, то что защитник сообщил СМИ о появлении в деле анонимного свидетеля.