Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД ФРГ Хайко Маасом строительство «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД Германии Хайко Маасом строительство газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос он собирается поднять во время встречи министров иностранных дел и развития стран Большой семерки, которая начнется в Лондоне 3 мая. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

В конце марта Блинкен уже обсуждал с Маасом «Северный поток — 2» и отмечал, что Вашингтон выступает против его запуска.