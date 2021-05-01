Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД Германии Хайко Маасом строительство газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос он собирается поднять во время встречи министров иностранных дел и развития стран Большой семерки, которая начнется в Лондоне 3 мая. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
В конце марта Блинкен уже обсуждал с Маасом «Северный поток — 2» и отмечал, что Вашингтон выступает против его запуска.
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД ФРГ Хайко Маасом строительство «Северного потока — 2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД Германии Хайко Маасом строительство газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос он собирается поднять во время встречи министров иностранных дел и развития стран Большой семерки, которая начнется в Лондоне 3 мая. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.