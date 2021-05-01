Власти Крыма заморозили стройку в Форосском парке. Возведение детского лагеря на территории парка реликтовых деревьев приостановлено до осени, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте». Он уточнил, что стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов. Аксенов пообещал, что к лету территория будет приведена в полный порядок. Форосский парк откроется для посещения.

Парк Фороса был разбит в 1834 году, он является памятником садово-паркового искусства регионального значения, там установлен режим особой охраны. Местные жители в марте пожаловались президенту Владимиру Путину, что в парке вырубают зеленые насаждения возрастом более 100 лет. Сам застройщик объяснил, что убирали больные деревья с поврежденными корнями. Позже Генрокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства и завела уголовное дело.