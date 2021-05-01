Штраф для автомобилистов за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме увеличен в 5 раз. С 1 мая вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь сумма денежного взыскания возросла с тысячи до пяти тысяч рублей. При этом его нельзя оплатить со скидкой в течение 20 дней с момента вынесения. Альтернативой, как и прежде, остается лишение прав на срок до трех месяцев.