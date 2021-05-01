В России отменяются «дни тишины» при многодневных голосованиях. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации. Теперь, согласно документу, предвыборную агитацию можно проводить за день до начала выборов, если они будут длиться несколько дней подряд.

Также, согласно закону, решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов не может быть отменено судом из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила о них кандидатов.