Хип-хоп исполнитель Noize MC сообщил о срыве концерта в Оренбурге. По его словам, это произошло из-за давления местных властей и силовиков на концертные площадки. Из-за этого выступление пришлось разделить на два. Как рассказал музыкант в инстаграме, ему удалось отыграть акустический сет на первом месте, но, когда он собирался ехать на второй концерт, «поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры». Иван Алексеев (это настоящее имя исполнителя) призвал посетителей отмененного концерта не сдавать билеты и пообещал, что организаторы «обязательно что-нибудь придумают», чтобы он состоялся. Администрация Оренбурга объяснила отмену выступления коронавирусными ограничениями и отсутствием лицензии у площадки.

Noize MC часто выпускает треки с текстами на остросоциальные и политические темы. Он также принимал участие в митингах в поддержку политика Алексея Навального.