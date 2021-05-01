В России заработал скорректированный демпферный механизм цен на бензин на внутреннем рынке. Решение его изменить правительство приняло в марте. Новая формула расчета предполагает обратный акциз для производителей топлива для сдерживания цен в пределах инфляции. НПЗ получают компенсацию при высоких экспортных ценах на нефть, а при низких должны, наоборот, платить в бюджет. С начала этого года оптовая цена на бензин и дизельное топливо, установленная правительством и заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, из-за чего рентабельность АЗС значительно упала. Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что формула расчета цены бензина потребовала изменений из-за колебаний цен на нефть на мировых рынках.