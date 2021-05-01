Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Пассажирский автобус опрокинулся накануне вечером на федеральной автодороге Лидога — Ванино. По предварительным данным, водитель при повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу и затем в кювет, после чего автобус опрокинулся. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Три человека погибли — 17-ти и 21-летняя девушки, а также

женщина 1973 года рождения. К месту ДТП вылетел вертолет МЧС с врачами и спасателями.