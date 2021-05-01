В Сочи задержан директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации. Его подозревают в получении крупной взятки. Задержан также его 50-летний знакомый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. По версии следствия, задержанные требовали 75 миллионов рублей от бизнесмена, взамен на обещание ускорить оформление документов на строительство апартаментного комплекса. В сообщении СК не приводятся имена подозреваемых. Согласно данным на сайте администрации Сочи, департамент архитектуры и градостроительства возглавляет Сергей Добромыслов.