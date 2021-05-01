Евросоюз и Великобритания поставили финальную точку в истории с Brexit. В полночь по брюссельскому времени (час ночи по Москве) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Королевством и ЕС. «Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала», — заявил в этой связи Совет ЕС.

Ранее на этой неделе Европарламент проголосовал в поддержку этого документа на пленарной сессии в Брюсселе, а 29 апреля его ратифицировал Совет ЕС.

Соединенное Королевство завершило все процедуры еще раньше. 31 декабря 2020 года королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit.