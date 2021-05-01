Приезжающим из-за границы россиянам теперь придется дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Сегодня вступает в силу соответствующее постановление Роспотребнадзора. Ранее это требование действовало только в отношении прибывших из Турции и Танзании. Между первым и вторым тестом должно пройти не менее суток, оба анализа надо сдать в течение 5 дней с даты возвращения. Результаты надо размещать на сайте госуслуг, а до их получения соблюдать режим изоляции по месту жительства. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора будут в аэропортах выборочно тестировать на COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства.