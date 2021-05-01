Домашних животных теперь нельзя изымать за долги. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Речь идет о животных, которых не используют для предпринимательской деятельности, т.е. местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии и океанариумы. Ранее уже было запрещено изымать сельскохозяйственных животных и необходимые для их содержания корма.

Автор инициативы глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что в законе об ответственном обращении с животными, принятом в 2018 году, животное определено как живое существо, а не «вещь». Органы власти, изымающие животных, указал депутат, часто не имеют необходимых условий для их содержания, что может привести к их смерти.