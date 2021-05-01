В Петербурге спустя 14 часов закончился обыск в офисе правозащитной организации «Команда 29». Полиция вынесла оттуда коробки. Предположительно, с техникой и документами, сообщает «МБХ медиа» в телеграмм-канале.

Ранее Бассманный суд Москвы избрал руководителю этого объединения адвокату Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. До этого его допросили в Следственном комитете. Как сказал перед началом допроса сам Павлов, его обвиняют в разглашении материалов расследования в отношении журналиста Ивана Сафронова. Павлову запретили общаться со свидетелями по его делу за исключением родственников, пользоваться интернетом и мобильной связью.

Группа известных адвокатов опубликовала открытое письмо в поддержку коллеги. Авторы обращения считают, что задержание адвоката связано с профессиональной деятельностью и называют это «актом запугивания».