Владислав Тюкин победил в восьмом сезоне телевизионного вокального проекта «Голос. Дети». Финал проекта транслировался минувшим вечером в прямом эфире Первого канала. Подопечный Светланы Лободы по итогам зрительского СМС-голосования набрал почти 44% голосов. За титул боролись еще две участницы: Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида. Победитель получил в качестве награды статуэтку, карту на 1 миллион рублей и сертификаты на запись собственной песни.

Лучшим наставником сезона признан Баста, за которого проголосовали 56% телезрителей. Как сообщается, средства, собранные в ходе зрительского голосования, будут направлены в фонд борьбы с лейкемией.