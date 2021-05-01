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01:09, 01 мая 2021

В России начались длительные майские праздники

В России начались длительные майские праздники. Выходные для большинства россиян продлятся с 1 по 10 мая. В этом году к традиционным выходным добавятся еще четыре дня — с 4 по 7. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, поддержав идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее мнению, это поможет сократить количество случаев заражения коронавирусом. Работодатели должны сохранить зарплату сотрудникам в дополнительные нерабочие дни, но повышенная оплата не предусмотрена. Часть бизнеса раскритиковала это решение из-за возможного ущерба


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