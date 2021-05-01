Всемирная организация здравоохранения разрешила применение пятой вакцины от коронавируса. Препарат, разработанный американской компанией Modernа, внесен в список рекомендованных для экстренного использования людям старше 18 лет. По оценке Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации эффективность вакцины составила 94,1%.

Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и два варианта препарата от AstraZeneca.

В США применение вакцины от Moderna разрешили 16 декабря, несколько дней спустя — в Евросоюзе. Компания также заключила контракты на поставку препарата с Великобританией, Канадой, Японией, Южной Кореей, Швейцарией, Израилем и рядом других стран.