Следствие проверит обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. На место выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщили РБК в краевом управлении Следственного комитета. Водитель не справился с управлением, и автобус перевернулась в Нанайском районе Хабаровского края на автодороге Лидога — Ванино. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. Погибли три человека, более десяти пострадали.
2021-05-01T01:08:23+03:00
2021-05-01T01:08:23+03:00
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01:08, 01 мая 2021
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