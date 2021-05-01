Следствие проверит обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. На место выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщили РБК в краевом управлении Следственного комитета. Водитель не справился с управлением, и автобус перевернулась в Нанайском районе Хабаровского края на автодороге Лидога — Ванино. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. Погибли три человека, более десяти пострадали.