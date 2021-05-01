Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение материалов СМИ — «иноагентов» без указания этого статуса

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за распространение сообщений и материалов СМИ — «иностранных агентов» без указания этого статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Штрафы составят от 2 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, от 4 до 5 тысяч для должностных и от 40 до 50 тысяч для юридических лиц.

Кроме того, граждане, которые выдают себя за журналистов на митингах, могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.