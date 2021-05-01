Почти 3 тысячи человек подписали петицию с требованием прекратить уголовное преследование адвоката Ивана Павлова

Ее создала на платформе change.org московский адвокат Анна Ставицкая, петиция адресована главам ФСБ, Следственного комитета и Верховного суда. Ранее Ставицкая и десятки других коллег Павлова подписали в его защиту открытое письмо.

Адвоката задержали сегодня утром в Москве, его обвиняют в разглашении тайны следствия. Он связывает это со своей работой в деле обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Павлову запретили пользоваться средствами связи; ему грозит до 3 месяцев ареста, обязательные работы или штраф.