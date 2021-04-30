ООН предупредила об угрозе голода на юге Мадагаскара

По данным организации, в зоне риска – без малого полтора миллиона человек. Причина – пятый засушливый год подряд с песчаными бурями и тяжелым неурожаем. ООН уже раздает на месте гуманитарную помощь, но из-за ограниченных ресурсов и растущего числа нуждающихся вынуждена урезать пайки. Недоедание среди детей до 5 лет достигло критического уровня. От отчаяния люди вынуждены есть кактусы и саранчу.
2021-04-30T23:03:26+03:00
2021-04-30T23:03:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 30 апреля 2021
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