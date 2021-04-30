Руководитель отдела Росреестра по трем районам Подмосковья арестована по обвинению во взятке в 800 тысяч рублей

Об этом рапортует Следственный комитет. По версии следствия, она через посредника хотела получить от коммерческой фирмы деньги за содействие в постановке на учет 10 зданий в Воскресенском районе Московской области. Чиновница и посредник арестованы. В рамках уголовного дела уже прошел обыск по месту жительства обвиняемой, допрошены свидетели, проведены очные ставки.