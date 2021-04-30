В России разрешат производить запатентованные иностранные лекарства без разрешения правообладателей

Поправки к Гражданскому кодексу подписал президент Владимир Путин.

Предыдущая версия законодательства позволяла преодолевать патентную защиту изобретений с выплатой компенсации в случае угрозы национальной безопасности. Теперь в качестве основания добавлена «защита здоровья граждан».

Так называемое принудительное лицензирование лекарств в особых случаях разрешено в достаточно небольшом количестве стран, в основном самых бедных, таких как Бразилия, Индия и ряд африканских государств.