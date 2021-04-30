В России в марте умерли 24 тысячи человек с диагнозом коронавирус, подсчитал Росстат

По сравнению с февралем наблюдается снижение почти на 5 процентов. По данным оперштаба, который учитывает только случаи, где коронавирус был основной причиной смертности, потери составляют 15 тысяч. Таким образом, официально от коронавируса в стране с начала пандемии умерли лишь чуть больше 100 тысяч человек, в то время как избыточная смертность за тот же период – в несколько раз выше.
2021-04-30T23:01:13+03:00
2021-04-30T23:01:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831178-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 30 апреля 2021
Загрузка комментариев...