В России в марте умерли 24 тысячи человек с диагнозом коронавирус, подсчитал Росстат

По сравнению с февралем наблюдается снижение почти на 5 процентов. По данным оперштаба, который учитывает только случаи, где коронавирус был основной причиной смертности, потери составляют 15 тысяч. Таким образом, официально от коронавируса в стране с начала пандемии умерли лишь чуть больше 100 тысяч человек, в то время как избыточная смертность за тот же период – в несколько раз выше.