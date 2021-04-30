Парк развлечений Диснейленд возобновил работу после пандемии, уведомила его администрация в своем аккаунте в твиттере

Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии возобновил работу впервые с начала пандемии, уведомила его администрация в своем аккаунте в твиттере. Аттракицоны, простаивавшие 13 месяцев, пока будут работать только для калифорнийцев – пускать будут строго ограниченное число людей единовременно и строго по предварительной брони.

Калифорнийский Диснейленд – один из 5 в мире наряду с флоридским, парижским, токийским и шанхайским. Он работает с 1955-го года, до пандемии его посещали почти 20 млн человек в год.