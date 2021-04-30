Производитель вакцины Biontech подал документы на регистрацию в Евросоюзе своего препарата для детей от 12 до 15 лет

Производитель вакцины от коронавируса Biontech подал документы на регистрацию в Евросоюзе своего препарата для детей от 12 до 15 лет, аналогичная заявка уже подана в США.

Вакцины от коронавируса изначально испытывались на взрослых здоровых людях, затем на пожилых, беременных, в некоторых случаях – онкобольных и ВИЧ-положительных. Испытания на детях все еще впереди, а некоторые специалисты вообще не уверены в целесообразности вакцинации этой группы. Испытания на детях российской вакцины «Спутник» в центре Гамалеи допускали не раньше лета.