Россия ввела санкции против 8 представителей официальных структур ЕС, в том числе главы Европарламента

Россия ввела санкции против восьми чиновников, в том числе главы Европарламента и руководителей различных структур в ЕС. В МИДе назвали это ответом на ограничительные меры, о которых Брюссель объявил в прошлом месяце.

Помимо председателя Европарламента Давида Сассоли в санкционный список включили ещё несколько европейских чиновников и руководителя лаборатории, пытавшихся выяснить причины отравления политика Алексея Навального. В числе них спецдокладчик ПАСЕ по этому делу Жак Мэр, а также Оса Скотт — глава лаборатории в Швеции, которая наряду с другими нашла следы яда «Новичок» в биоматериалах российского оппозиционера. Кроме того под санкции попал глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, российские власти обвиняли его в отказе сотрудничать при расследовании отравления Навального. Им и ещё нескольким гражданам Евросоюза запрещён въезд в Россию. В МИДе введение санкций назвали ответом на действия ЕС, который дважды ввел ограничения в отношении россиян в марте. Под санкции тогда сначала попали высокопоставленные силовики, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за покушение на жизнь Навального. Это генпрокурор, руководители СК и Росгвардии, а также начальник ФСИН. Им закрыли въезд в страны ЕС, их имущество и счета если они есть должны быть заморожены. Позже Брюссель ввёл санкции против двух чеченских силовиков, обвинив их в преследовании и пытках гомосексуалов в республике.

Глава Европарламента объявил что, несмотря на российские санкции продолжит борьбу за права человека. О том же сказал и докладчик ПАСЕ Жак Мэр. Вопрос о санкциях собираются обсудить на встрече глава МИД стран ЕС и саммите европейских лидеров, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.