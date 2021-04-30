Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК Александра Бастрыкина из-за дела против журналистов издания DOXA

Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина из-за дела против журналистов сетевого издания DOXA. В видеообращении Жижек подчеркивает, что считает Бастрыкина образованным человеком, и поэтому ему интересно было бы с ним подискутировать.

Четырех сотрудников издания – Владимира Метелкина, Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову – задержали 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий из-за видеообращения к властям с требованием перестать запугивать студентов перед протестами, им грозит до 3 лет, а пока суд отправил их фактически под домашний арест на два месяца.