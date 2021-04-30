Часть «Аэроэкпрессов» в аэропорт «Шереметьево» с 1-го по 6 мая будут отменены в связи с работами на железной дороге

Часть «Аэроэкпрессов» в аэропорт «Шереметьево» с 1-го по 6 мая будут отменены в связи с плановыми работами на железной дороге. Изменения в расписании касаются дневных рейсов. С 11-ти утра до 8-ми вечера интервалы следования будут серьезно увеличены. Кроме того, увеличится и время в пути. Для удобства пассажиров увеличат частоту курсирования автобусов в «Шереметьево» от метро «Ховрино».