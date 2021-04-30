Причиной ДТП на Ставрополье предварительно стало нарушение одним из водителей правил дорожного движения

В аварии по последним данным погибли пятеро детей, еще 12 госпитализированы. Сейчас на месте ДТП работает Госавтоинспекция. На трассе Астрахань-Ставрополь столкнулись автобус, грузовик и еще одна машина. Удар был такой силы, что грузовик перевернулся.
2021-04-30T20:31:32+03:00
2021-04-30T20:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 30 апреля 2021
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