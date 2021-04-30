Причиной ДТП на Ставрополье предварительно стало нарушение одним из водителей правил дорожного движения

В аварии по последним данным погибли пятеро детей, еще 12 госпитализированы. Сейчас на месте ДТП работает Госавтоинспекция. На трассе Астрахань-Ставрополь столкнулись автобус, грузовик и еще одна машина. Удар был такой силы, что грузовик перевернулся.