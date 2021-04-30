Председателю Европарламента и еще 7 европейским чиновникам запретили въезд в Россию в ответ на резолюцию Европарламента, осуждающую режим Владимира Путина. В черном списке прокурор Берлина, по одному представителю каждой из прибалтийских стран и спецдокладчик ПАСЕ по делу Алексея Навального.

Накануне в Страсбурге призвали отключить Россию от международной системы банковских платежей SWIFT, полностью прекратить закупку ее энергоносителей и заморозить счета близких к Кремлю российских олигархов в случае, если Россия продолжит агрессию в отношении Украины.