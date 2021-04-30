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20:03, 30 апреля 2021

В Якутске начали рассматривать уголовные дела против Александра Габышева, который называет себя шаманом

В Якутске начали рассматривать уголовные дела против Александра Габышева, который называет себя шаманом, — сообщает проект «Правозащита Открытки». Координатор проекта отметил, что что он и другой адвокат Габышева заявили отвод судье Максиму Горохову, который не удовлетворили. Первое заседание продлилось 7 часов, за которые допросили пять свидетелей обвинения.

На Габышева завели дело о призывах к экстремизму и применении насилия, опасного для представителя власти. Также его принудительно отправляли на психиатрическое лечение. Летом 2020-го Габышев объявил, что отправляется в поход до Москвы, чтобы изгнать оттуда Владимира Путина.


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