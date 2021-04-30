Власти Крыма продлили ограничения на работу хостелов, музеев и кинотеатров из-за коронавируса

Для театров и кинотеатров предельная заполняемость залов установлена на уровне 75%. Для экскурсионных групп – 10 человек. Хостелам, а также детским развлекательным центрам запрещено работать по выходным. Данные меры будут действовать до 1-го июня.
2021-04-30T20:02:48+03:00
2021-04-30T20:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 30 апреля 2021
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