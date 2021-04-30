Муфтия Ингушетии повторно оштрафовали по обвинению в нарушении законодательства о митингах, — сообщает правозащитный центр «Мемориал»*. Незаконной акцией суд посчитал выборы нового муфтия в августе 2020-го года. Адвокат духовного лидера подчеркивал, что на мероприятии было меньше 100 человек, а с таким количеством согласование с властями не требуется. В итоге муфтию назначили штраф 10 тысяч рублей. Ранее из-за собрания с местными имамами в феврале этого года его оштрафовали также на 10 тысяч рублей.

* Власти РФ считают организацию иноагентом