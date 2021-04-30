РКН потребовал от администрации Facebook разблокировать аккаунт просветительского проекта о Второй мировой канала RT

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети Facebook разблокировать аккаунт просветительского проекта о Второй мировой канала Russia Today. Также от фейсбука требуют объяснить причины блокировки. Ранее в пресс-службе RT рассказали, что Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они нарушают нормы сообщества.