РКН потребовал от администрации Facebook разблокировать аккаунт просветительского проекта о Второй мировой канала RT

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети Facebook разблокировать аккаунт просветительского проекта о Второй мировой канала Russia Today. Также от фейсбука требуют объяснить причины блокировки. Ранее в пресс-службе RT рассказали, что Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они нарушают нормы сообщества.
2021-04-30T20:01:33+03:00
2021-04-30T20:01:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 30 апреля 2021
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