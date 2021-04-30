Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий как меру пресечения по делу о разглашении тайны следствия

Басманный суд Москвы назначил адвокату Ивану Павлову запрет определенных действий как меру пресечения по делу о разглашении тайны следствия. Адвокату запретили пользоваться средствами связи и обязали самостоятельно являться к следователям. Сторона защиты Павлова просила вместо этого назначить залог.

Павлова задержали сегодня утром в гостинице в Москве, когда он приехал из Петербурга на заседание по делу своего подзащитного, журналиста Ивана Сафронова. Павлову грозит до 3 месяцев ареста, работы или штраф.