На песенные конкурс Евровидение в Роттердаме допустят 3,5 тысяч зрителей, такое решение приняли его организаторы

Всех обяжут соблюдать коронавирусные меры безопасности.

Конкурс, который должен был состояться еще в прошлом году, но отменился из-за пандемии, пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая. Россию на нем в этот раз представляет певица Манижа.