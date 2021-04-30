В Красноярске призывникам раздали анкеты, в которых их спрашивали об отношении к митингам и революции, — пишет издание «Тайга.инфо». Оно опубликовало фотографию одной из страниц анкеты, в которой молодым людям предлагается полностью или частично согласиться либо не согласиться со следующими утверждениями: «революционная смена власти приведёт к повышению уровня жизни», «коррупционеров в органах власти нужно судить, а не линчевать». Другие разделы анкеты содержат такие вопросы, как, например – «распространяли ли вы когда-либо призывы к выходу на массовые акции протеста?».