Следователи попытались взять у журналистки издания DOXA Аллы Гутниковой и ее адвоката подписку о неразглашении, — сообщил Дмитрий Захватов в своем Telegram-канале. Он написал, что вместо этого они вручили следователю письменный отказ, мотивировав это тем, что в их случае Уголовно-процессуальный кодекс подписки о неразглашении не предусматривает.



Четырех редакторов DOXA обвинили в вовлечении несовершеннолетних в митинги после их видеообращения к властям с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Саму запись по требованию Роскомнадзора удалили еще до возбуждения дела.