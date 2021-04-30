Интернет-издание «Проект» объявило, что его учётной записи в «Инстаграмме» присвоили статус умершего человека

В редакции рассказали и о других проблемах, которые начались после статьи о семье главы Чеченской республики.

Этим утром в описании учётной записи «Проекта» появилась приписка «светлая память», а администраторы страницы потеряли возможность делать новые публикации. Об этом интернет-издание написало в своём телеграмм-канале. «То есть кто-то предоставил этой соцсети некое подтверждение нашей смерти». В сообщении сказано, что редакция не знает, кто и каким образом мог это сделать.

Также там отмечается, что интернет-издание в последние недели столкнулось с целым рядом трудностей. Например, сайт «Проекта» обрушился после сильной ddos-атаки, а одно из его видео по жалобе от ЧГТРК «Грозный» заблокировали на youtube. В редакции утверждают, что эти проблемы начались после публикации четвёртой части расследования под названием «Железные маски».

В материале говорится о том, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть вторая жена, существование которой он публично не признаёт. Эта женщина, как утверждает издание, работает в администрации региона и владеет элитной недвижимостью в Грозном и в Москве. Официально глава республики эту публикацию так и не прокомментировал.

Как сообщало интернет-издание «Медиазона», после публикации этого расследования главный редактор «Проекта» Роман Баданин заметил за собой слежку и сообщил об этом в Следственный комитет. Журналист предполагал, что в отношении него могли проводить незаконные оперативно-розыскные мероприятия,