Ряд адвокатов опубликовал открытое письмо с требованием освободить задержанного коллегу Ивана Павлова и прекратить его уголовное преследование.

Адвокат Анна Ставицкая сказала, что авторы письма уверены, что задержание Ивана Павлова и обыски у него и его семьи «не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования.

Действия силовиков адвокаты назвали «процессуальным произволом».

Адвокат Анастасия Саморукова уверена, что преследование Ивана Павлова обусловлено действующим политическим курсом и характером представителей власти.

Анастасия Саморукова полагает, что существующие репрессии рано или поздно навредят самим силовикам.