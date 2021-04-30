Журналисты издания «Проект» пожаловались на то, что их аккаунт в соцсети Instagram «похоронили»

Об этом они написали в своем телеграм-канале.

Речь идет о специальном статусе для странички в соцсетях умершего человека. Теперь в этом аккаунте нельзя публиковать ничего нового. Кто и какие доказательства «смерти» мог предъявить администрации соцсети, а главное – как вообще этот статус можно присвоить странице организации, а не физлица, журналисты не знают.

Издание подчеркивает, что разнообразные технические и юридические проблемы у них участились после расследования о женах главы Чечни Рамзана Кадырова и его имуществе.