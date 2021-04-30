Адвокаты опубликовали открытое письмо с требование освободить своего коллегу Ивана Павлова

В нем они настаивают, что его задержание связано с профессиональной деятельностью, так как он работает по самым сложным и громким делам, исполняя свой долг на высоком уровне. Обыск и задержание Павлова по вменяемой ему статье адвокаты называют не имеющим никакого процессуального смысла. Подписанты требуют прекратить незаконное уголовное преследование. Среди них Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Илья Новиков и другие.

О задержании Павлова, главы адвокатского объединения «Команда 29», стало известно сегодня утром. Его обвиняют в разглашении тайны следствия.