Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина

Володин во время прогулки по родному городу пообщался с 90-летней женщиной на улице. Она долго жаловалась на бедность, коррупцию и вранье. Полная запись есть в Instagram соратников Володина.

Сам Володин, выступая в Саратовской юридической академии, рассказал об этой встрече. Он добавил, что если пожилой человек хочет поговорить, его необходимо выслушать и постараться сделать все, чтобы помочь.

Журналист и историк Николай Сванидзе уверен, что разговоры действующей власти с простыми людьми уже не могут дать положительного результата. Такое мнение Николай Сванидзе высказал в эфире «Эха Москвы».

По словам Николая Сванидзе, зачастую, несмотря ни на что, сохраняется практика, когда вопросы властям задают специально подобранные люди.