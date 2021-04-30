Власти Москвы приняли решение не проводить массовые первомайские демонстрации из-за эпидемиологической обстановки

Власти Москвы приняли решение не проводить массовые первомайские демонстрации и субботники из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу «РБК».

Однако депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко сказал «Эху Москвы», что коммунисты все же надеются провести мероприятие в центре Москвы.

Александр Ющенко добавил, что разрешение на возложение цветов в столице не получено, но надеется, что московские власти не будут препятствовать.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков сообщил «Эху Москвы», что первомайские предприятия профсоюзов пройдут в виде концертов или встреч с трудовыми коллективами, а также онлайн-формате.

Заявки на митинги и шествия в различных городах не прошли согласований, отметил Шершуков.