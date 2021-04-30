В Нью-Йоркском суде состоятся слушания по вопросу об экстрадиции Харви Вайнштейна в Калифорнию

В Нью-Йоркском суде сегодня состоятся слушания по вопросу об экстрадиции бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна в Калифорнию. В прошлом году Вайнштейн был приговорен в Нью-Йорке к 23-м годам тюрьмы за изнасилования, но в Лос-Анджелесе против него выдвинуты новые обвинения по другим эпизодам. Подробнее — в материале нашего корреспондента в Вашингтоне Карины Орловой.

В феврале 2020 года жюри присяжных в Нью-Йорке признало в прошлом одного из самых могущественных людей Голливуда Харви Вайнштейна виновным в двух тяжких преступлениях: изнасиловании и сексуальном нападении. Суд приговорил продюсера, обвинения против которого положили начало всемирному движению против сексуальных домогательств metoo, к 23 годам тюрьмы.. Харви Вайнштейн отрицает все обвинения и подал апелляцию в Верховный Суд Нью-Йорка, что не помешает его экстрадиции в Лос-Анджелес. Адвокаты бывшего продюсера просили суд отложить экстрадицию до июня, ссылаясь на состояние здоровья 69-летнего клиента , который, по их словам, почти полностью ослеп и потерял зубы в тюрьме — сейчас Вайнштейн отбывает наказание в тюрьме строгого режима в Баффало. В прошлом году у него коронавирус.

В Лос-Анджелесе Харви Вайнштейну грозит до 140 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным по всем обвинениям. Пока, в соответствии с решением Нью-Йоркского суда, бывший продюсер сможет выйти на свободу не ранее 2039 года.