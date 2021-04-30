Турция одобрила использование российской вакцины «Спутник», — сообщает Российский фонд прямых инвестиций. В турецком Министерстве здравоохранения эту информацию подтвердили. По официальной версии российских властей, Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
2021-04-30T18:23:52+03:00
2021-04-30T18:23:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 30 апреля 2021
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