Турция одобрила использование российской вакцины «Спутник», — сообщает Российский фонд прямых инвестиций. В турецком Министерстве здравоохранения эту информацию подтвердили. По официальной версии российских властей, Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.